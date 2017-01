Nissan ontvouwt toekomstplannen op CES 2017

6 januari 2017 | Nissans Chief Executive Officer, Carlos Ghosn, heeft tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas nieuwe stappen aangekondigd die het volgende hoofdstuk inluiden van Nissans Intelligent Mobility-strategie. Nissan hoopt met deze strategie de manier waarop auto's worden bereden, aangedreven en geïntegreerd in de samenleving te transformeren.

De nieuwe technologie "Seamless Autonomous Mobility", kortweg SAM, moet helpen om autonome auto's sneller op de weg te brengen. SAM is ontwikkeld met NASA-technologie en bundelt kunstmatige intelligentie van de auto met 'in the cloud'-informatie om autonome auto's te helpen met het navigeren, ongeacht de omgeving.

Nissan lanceert in de nabije toekomst de volgende generatie Nissan LEAF. De opvolger van 's werelds bestverkopende elektrische auto krijgt op termijn ProPILOT-technologie: Nissans autonome rijfunctionaliteit voor het rijden op de snelweg.

Nissan start een samenwerking met het Japanse internetbedrijf DeNa met als doel autonome auto's voor commercieel gebruik te ontwikkelen. Tests beginnen dit jaar in Japan en worden op termijn uitgebreid naar andere landen. Nissan wil het commerciële gebruik van de auto's, waaronder het zogenoemde ride-hailing (een vorm van auto delen) testen tijdens de Olympische Spelen van 2020.

De samenwerking tussen de Alliantie Renault-Nissan en Microsoft wordt verlengd om de volgende generatie connected autotechnologie te ontwikkelen. De Alliantie en Microsoft onderzoeken onder meer de toepassing van de persoonlijke assistent Cortana, die rijden productiever en soepeler kan maken.

Om steden te helpen zich voor te bereiden op de komst van autonome voertuigen, elektrische auto's en nieuwe mobiliteitsdiensten, start Nissan een samenwerking met 100 Resilient Cities - Pioneered by The Rockefeller Foundation (100RC). Dit is een wereldwijde non-profitorganisatie die steden ondersteunt met fysieke, sociale en economische uitdagingen. Nissan is de eerste autopartner van 100RC.