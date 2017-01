Renault Kadjar leverbaar met TCe 165 motor

6 januari 2017 | Renault breidt het aanbod van de Kadjar uit met een krachtige benzinevariant. De Kadjar met ENERGY TCe 165 motor is de krachtigste benzine uitvoering in de reeks en staat garant voor extra rijplezier en een hoog trekgewicht.

De ENERGY TCe 165 is een 1,6-liter turbobenzinemotor met 165 pk (120 kW) vermogen en 240 Nm trekkracht. Daarmee combineert de Kadjar aansprekende prestaties met een maximaal toelaatbaar aanhangwagengewicht van 1.800 kg, ofwel 300 kg meer dan de ENERGY TCe 130; tot dusver de enige benzineversie in het aanbod.

De nieuwe benzinemotor is in de Renault Kadjar standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het gemiddelde brandstofverbruik is vastgesteld op 6,0 l/100 km (NEDC-cyclus), wat overeenkomt met een CO2-emissie van 134 g/km (met lichtmetalen velgen maat 17 inch).

De Renault Kadjar ENERGY TCe 165 is per direct te bestellen. Hij is leverbaar in de uitvoeringen Intense en Bose, voor prijzen vanaf respectievelijk 32.860 en 34.760 euro Deze vanafprijs is een adviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant.