Toyota Concept-i

Toyota toont Concept-i

6 januari 2017 | Toyota presenteert de Concept-i. Het futuristische studiemodel maakt zijn debuut op de Consumer Electronics Show (CES) 2017 in Las Vegas. Hoogtepunt is 'Yui', de kunstmatige intelligentie waarmee de conceptcar emoties van gebruikers herkent en anticipeert op hun behoeften. De Concept-i moet bijdragen aan Toyota's doel om een auto te ontwikkelen die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een ongeval. Daarbij maakt het niet uit of de bestuurder een mens of een computer is.

De Toyota Concept-i rijdt onder bepaalde omstandigheden autonoom en geeft een nieuwe gebruikerservaring. De koplampen heten inzittenden welkom met een knipoog. Lichteffecten geven het interieur een bijzondere ambiance en bijvoorbeeld aan of de Concept-i wel of niet autonoom rijdt. Het stuurwiel lijkt op een gamecontroller en maakt deel uit van het verder minimalistische dashboard. "De Concept-i moet autorijden warmer en vriendelijker maken", aldus Dr. Gill Pratt, CEO van het Toyota Research Institute (TRI). De conceptcar is mede ontwikkeld door TRI waarvan het hoofdkantoor in Silicon Valley staat en dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence. Hoe serieus Toyota Motor Corporation dit neemt, blijkt uit de 1 miljard dollar die het de komende jaren investeert. Links van het stuur van de Concept-i bevindt zich een rond display dat Yui toont en de kunstmatige intelligentie in de vorm van een avatar. Yui verschijnt ook op de deurpanelen om de bestuurder welkom te heten. De Concept-i communiceert verder met andere weggebruikers. Zodra de auto afslaat, lichten aan de achterzijde de woorden 'Turning left' of 'Turning right' op. Hij waarschuwt ook achteropkomende auto's bij gevaarlijke situaties met de woorden 'Watch out!'