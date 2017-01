Volkswagen presenteert Golf R-Line

5 januari 2017 | Voor kopers van de nieuwe Golf en Golf Variant die hun aanwinst graag sportiever willen aankleden, presenteert Volkswagen twee nieuwe R-Line pakketten. De levering van de nieuwe Golf en Golf Variant met R-Line pakket start in maart 2017. Prijzen worden later deze maand bekend gemaakt.

Het R Line Sportpakket heeft kenmerkende stijlkenmerkend als sportieve bumpers en dorpels, 17 of 18 inch lichtmetalen velgen Sebring, 65% getint glas, Progressive Steering, een sportonderstel en, specifiek voor de Golf hatchback, fraaie 3D-LED achterlichten met dynamische knipperlichten. Daarnaast is er voor de nieuwe Golf ook een R-Line interieur- en exterieurpakket beschikbaar. De inhoud van de pakketten is als volgt:

R Line Exterieurpakket dat bestaat uit:

R-Line voorbumper met luchtinlaten in hoogglans zwart en honingraatstructuur

Achterbumper met een R-Line diffuser en trapeziumvormige chromen details

Dorpelverbreders in hoogglans zwart

R-Line achterspoiler met luchtgeleiders

R-Line emblemen in de grille en op de voorschermen

65% getinte zijruiten en achterruit

17 inch lichtmetalen velgen Sebring (Optioneel 18 inch Sebring)

Sportonderstel

Progressive Steering (stuurbekrachtiging variabel)

3D-LED achterlichten met dynamische knipperlichten (alleen Golf hatchback)

R-Line Interieur- en Exterieurpakket

