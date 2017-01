Hyundai toont autonome technologie op CES 2017

5 januari 2017 | Hyundai toont tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES 2017) zijn visie op toekomstige mobiliteit en maakt meteen duidelijk dat mobiliteit wat Hyundai betreft verder gaat dan alleen auto's. In de toekomst zijn auto's verbonden met het dagelijks leven van mensen. Onder meer door autonoom rijden, slimme hyper-connectiviteitsoplossingen én innovaties om het welzijn van mensen te verbeteren.

Hyundai rijdt tijdens CES 2017 met twee Hyundai's IONIQ op de boulevard in Las Vegas om de autonome rijtechnologieën te demonstreren. De demonstratieritten zijn onderdeel van voortdurende tests met autonome auto's in stedelijke gebieden. Hyundai maakt voor zijn zelfrijdende Hyundai's IONIQ gebruik van LIDAR-technologie. Anders dan de meeste autonoom rijdende auto's die de omgeving scannen met camera's en radarbeelden, verkent de Hyundai IONIQ de wereld om zich heen met behulp van lasertechniek. Zelfs verkeersborden, snelheidsdrempels, wegwerkzaamheden, verkeersopstoppingen, kinderen, honden en kruisingen zonder stoplichten worden door de LIDAR-technologie opgemerkt. Op de Hyundai-stand kunnen de CES-bezoekers een autonome reis ervaren met behulp van virtual reality-simulatoren.

Hyundai presenteert in Las Vegas eveneens een hyper-connected autoplatform, ontwikkeld in samenwerking met het toonaangevende IT-bedrijf Cisco, met als doel het leven van consumenten nog makkelijker te maken door slimmere auto's te ontwikkelen en het introduceren van zelfrijdende systemen. Het platform laat auto's onderling met elkaar communiceren én met de stedelijke infrastructuur, zodat onder meer verkeersinformatie via de cloud kan worden uitgewisseld.

Het Mobility Vision Concept toont hoe Smart House- en Connected Car-technologieën ervoor zorgen dat de grenzen tussen mobiliteit, privé en werk vervagen. Het Smart House-concept op de beursvloer in Las Vegas laat zien welke rol een auto kan hebben in de leefomgeving van mensen als de auto niet wordt gebruikt. Door de auto te plaatsen op een 'docking station', integreert de auto zichzelf in de woonkamer en wordt daarmee onderdeel van de leefomgeving. Vanaf dat moment kan een auto entertainmentfuncties streamen naar andere slimme huishoudelijke apparaten, de lucht in huis koelen of verwarmen en dienen als generator in noodgevallen. In dat laatste geval schakelt de brandstofcel van de Mobility Vision Concept in om het huis van stroom te voorzien.

De Hyundai Health + Mobility Cockpit verbindt mobiliteit met wellness. Het interieur is uitgerust met biometrische sensoren die een oogje houden op de gemoedstoestand van de bestuurder, zowel fysiek als mentaal. Het systeem bekijkt vitale functies, zoals de hartslag, om te bepalen of een bestuurder last heeft van stress. De Health + Mobility Cockpit houdt met oog- en gezichtsmonitoring ook de alertheid en emotionele toestand van een bestuurder in de gaten. Speciale 'Mood Bursts' kunnen het stressniveau van de bestuurder verlagen voor een meer ontspannen rit.

Als de concentratie van de bestuurder afneemt, activeert het systeem een 'Alert Burst', waarbij de bestuurdersstoel in een rechtere, actievere positie komt te staan. Ook wordt een frisse pepermuntlucht vrijgegeven voor extra energie. Bij hoge mate van stress activeert het systeem een 'Calm Burst' om de bestuurder te kalmeren met ontspannende muziek, een prettige interieurtemperatuur, massageprogramma's, speciale sfeerverlichting en parfumdispensers die een aangename geur, zoals lavendel of eucalyptus, verspreiden.

Hyundai heeft nieuwe draagbare robots met slimme exoskeletten onthuld die de persoonlijke vrijheid van mensen vergroot. Deze exoskeletten voor dagelijks gebruik onthullen de ambitie van Hyundai om persoonlijke mobiliteit te blijven ondersteunen. Mobiliteit gaat bij Hyundai veel verder dan alleen het aanbieden van auto's. Alle nieuwe exoskeletten die Hyundai presenteert tijdens CES 2017, bieden volop ondersteuning aan het bovenlichaam en heupen en zijn uitgerust met een slim bewegingscontrolesysteem dat het risico op vallen bij met name oudere mensen aanzienlijk vermindert.

Hyundai presenteerde ook de IONIQ Scooter: een draagbaar mobiliteitsconcept dat gebruikers in staat stelt de laatste meters per elektrisch aangedreven step af te leggen. Dit is met name handig in steden, waar parkeerplaatsen schaars zijn. De lichtgewicht step biedt elektrische ondersteuning en is dankzij een slim mechanisme op te vouwen tot een handzaam pakket. De IONIQ Scooter past in het opbergvak in het voorportier van de Hyundai IONIQ. Daar zit ook het oplaadpunt van de step. Dit vervoermiddel is het resultaat van een studie naar alternatieven voor 'first-and-last mile mobility'. Vooralsnog heeft Hyundai geen productieplannen voor de IONIQ Scooter.