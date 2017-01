Suzuki Baleno nu via private-lease

Suzuki Baleno

4 januari 2017 | Suzuki breekt met de traditie dat private lease exclusief brandstof is. Als eerste automerk biedt het samen met Suzuki Financial Services een echt complete deal aan. De Baleno 1.2 Exclusive is met Suzuki All-inclusive Plus als actie verkrijgbaar voor 379 euro per maand, ínclusief de brandstof en alle andere autokosten zoals de wegenbelasting, verzekering en het onderhoud.

Wie jaarlijks niet meer dan 10.000 kilometer rijdt, betaalt nooit meer dan het maandbedrag. De tankpas die de klant ontvangt, is te gebruiken bij alle 4.200 tankstations die Nederland rijk is. Ook inbegrepen zijn: onderhoud, een allrisk- en inzittendenverzekering, pechhulp binnen de EU en vervangend vervoer. De Suzuki-rijder is daarmee volledig ontzorgd. De Suzuki Baleno is een gezinsauto met plek voor 5 volwassenen. Met de Exclusive-uitvoering ontbreekt het de rijder aan weinig. Standaard zijn onder meer: metallic lak, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en ESP voor stabiliteit. En ook een radio/cd-/mp3-speler met USB-aansluiting en Bluetooth is aanwezig. De actie is tijdelijk en geldt tot en met 31 januari 2017. Suzuki is het eerste automerk dat een dergelijke private leasedeal aanbiedt. Het maandbedrag van € 379,- is gebaseerd op een looptijd van 36 maanden, 10.000 kilometer per jaar en minimaal 12 schadevrije jaren.