Volkswagen Cross Up!

Volkswagen cross up! vanaf 16.235 euro

4 januari 2017 | De cross up! is de avontuurlijke uitvoering van de dit jaar vernieuwde up!. Uiterlijk onderscheidt de cross up! zich nadrukkelijk door zijn robuuste afwerking. Zo heeft het model onder meer 'cross' voor- en achterbumpers met grijze inserts, in 'Light Silver' contrasterende buitenspiegels en zwarte carrosseriepanelen op de wielkasten, portieren en dorpels. De dakrails van deze up! zijn zilverkleurig en het exterieur is verder afgewerkt met chroomdetails. Hij staat 15 millimeter hoger op zijn lichtmetalen 16 inch Kalamata-velgen, wat de auto mede zijn sportieve uiterlijk geeft. Volkswagen levert de vernieuwde up! cross in tien verschillende carrosseriekleuren.

Het interieur van de cross up! is onder meer voorzien van een dashpad dat uniek is binnen de up!-familie. Daarnaast heeft de meest avontuurlijk up! speciale stoelbekleding met naar wens grijze of oranje afwerking aan de zijkanten, en oranje sfeerverlichting. Net als de luxueuze high up! is de cross up! standaard zeer rijk uitgerust met onder meer Climatic airconditioning, parkeersensoren achter (Park Distance Controle), cruise control, smartphone integratie 'maps + more dock' en het Radio Composition 'Phone' audiosysteem. De cross up! is leverbaar met twee motoren: de 55 kW/75 pk sterke 1.0 benzinemotor, optioneel ook als BlueMotion met ASG-automaat, en de nieuwe direct ingespoten 1.0-liter TSI turbomotor met 66 kW/90 pk. Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn inclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.