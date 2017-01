Ford kondigt grootschalige introductie van EVs aan

3 januari 2017 | Ford heeft meer details onthuld over zeven van de dertien nieuwe elektrische auto's die in de komende vijf jaar wereldwijd worden geïntroduceerd. Enkele van deze modellen zijn hybrideversies van de F-150 pick-up en de Mustang in de VS, een plug-in hybride Transit Custom-bestelbus in Europa en een volledig elektrische SUV met een verwachte actieradius van minimaal 480 kilometer voor klanten over de hele wereld.

De autofabrikant kondigde ook plannen aan om 700 miljoen dollar te investeren in de uitbreiding van de fabriek in Flat Rock, Michigan, zodat in de fabriek technisch zeer geavanceerde autonome en elektrische auto's kunnen worden geproduceerd, waaronder de Mustang en de Lincoln Continental. Dankzij de uitbreiding worden rechtstreeks 700 nieuwe banen gecreëerd.

De uitbreiding maakt deel uit van een investering van in totaal 4,5 miljard dollar tot 2020, zodat klanten kunnen profiteren van een lager brandstofverbruik, meer mogelijkheden en meer vermogen in het gehele wereldwijde assortiment auto's van Ford. De plannen maken deel uit van de uitbreiding van het bedrijf als autofabrikant én als mobiliteitsbedrijf, waarbij wordt gestreefd naar een toonaangevende positie op het gebied van elektrische en autonome auto's en het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Ford richt het EV-plan op de sterkste punten, waarbij een elektrische variant van de populairste grote bedrijfswagens, vrachtauto's, SUV's en sportieve auto's wordt ontwikkeld voor nog meer mogelijkheden, productiviteit en rijplezier.

De volgende zeven elektrische auto's zijn vandaag aangekondigd voor wereldwijde introductie:

Een volledig nieuwe, volledig elektrische compacte SUV die rond 2020 wordt geïntroduceerd, met een geschatte actieradius van minimaal 480 kilometer, die in de fabriek in Flat Rock zal worden geproduceerd en zal worden verkocht in Noord-Amerika, Europa en Azië; Een grote autonome auto voor zakelijk gebruik en carpoolen, introductie in Noord-Amerika; Het hybride voertuig zal in 2021 worden geïntroduceerd en zal worden geproduceerd in de fabriek in Flat Rock; Een hybrideversie van de succesvolle F-150 pick-up komt tegen 2020 op de markt in Noord-Amerika en het Midden-Oosten; De F-150 Hybrid, die zal worden geproduceerd in Dearborn, biedt veel trekkracht en laadvermogen en kan ook als mobiele generator worden ingezet. Een hybrideversie van de iconische Mustang met V8-vermogen, die nog meer koppel bij een laag toerental levert; De Mustang Hybrid, die zal worden geproduceerd in de fabriek in Flat Rock, verschijnt in 2020 en zal aanvankelijk alleen in leverbaar zijn in Noord-Amerika; Een Transit Custom 'plug-in'-hybride die in 2019 in Europa op de markt zal verschijnen en is ontworpen om ook in het drukste verkeer de operationele kosten te drukken; Twee hybride politieauto's, geschikt voor achtervolgingen. Een van de twee nieuwe hybride politieauto's zal in Chicago worden geproduceerd; beide auto's zullen worden uitgerust voor politietaken in het speciaal voor dit doel ingerichte centrum van Ford in Chicago.

Verder heeft Ford aangekondigd dat de mondiale reeks SUV's de eerste Ford hybrides zullen zijn met een EcoBoost-motor in plaats van een atmosferische motor, waardoor zij zullen beschikken over meer vermogen en minder brandstof zullen verbruiken.

Ook is Ford van plan om evenveel daadkracht te tonen bij het ontwikkelen van mondiale diensten en oplossingen voor elektrische auto's. Daarbij gaat het onder meer om oplossingen op het gebied van wagenparkbeheer voor elektrische auto's, routeplanning en telematica.

Ter ondersteuning van het nieuwe autotijdperk ontwikkelt Ford bij de assemblagefabriek in Flat Rock het nieuwe Manufacturing Innovation Center. Dit innovatiecentrum vertegenwoordigt een investering van USD 700 miljoen en levert in de VS 700 nieuwe banen op. Naast de iconische Mustang en de Lincoln Continental zullen hier ook de nieuwe kleine SUV met groter batterijbereik en de volledig autonome auto worden geproduceerd. Deze zelfrijdende auto is bedoeld als taxi en voor deelgebruik.

Vandaag heeft Ford bekendgemaakt dat het bedrijf de plannen voor de nieuwe fabriek in het Mexicaanse San Luis Potosi heeft geschrapt. Verder werd aangekondigd dat om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren en ervoor te zorgen dat de nieuwe Ford Focus financieel en commercieel een succes wordt, deze auto zal worden geproduceerd in Mexico in de bestaande fabriek van Ford in Hermosillo. Door de huidige productie van de Focus in de assemblagefabriek in Wayne, Michigan, naar Hermosillo te verplaatsen, ontstaat er in Wayne ruimte voor de productie van twee nieuwe iconische producten. Dit betekent dat er in de VS ongeveer 3.500 banen behouden blijven.

Komend jaar begint Ford met het testen van de nieuwste generatie elektrische auto's. In onder andere Europa brengt Ford later dit jaar de Transit Custom 'plug-in'-hybride op de weg, in combinatie met nieuwe mobiliteitsdiensten, telematicamogelijkheden en connectiviteitsoplossingen. Daarnaast worden in New York en andere grote steden in de VS twintig hybride Transit Connect-taxi's en prototypen van bestelwagens getest in verkeersomstandigheden die tot de meest veeleisende in de wereld behoren.

Deze Transit Connects bouwen voort op het succes van de eerste hybride taxi ter wereld: de Ford Escape Hybrid. Dit model was bovendien de eerste hybride SUV ter wereld en de eerste hybride auto die in Noord-Amerika is gebouwd. Veel van de Escape Hybrid-taxi's zijn nog steeds in gebruik. De taxi's hebben gemiddeld over een afstand van meer dan 560.000 km passagiers vervoerd en maken daarbij nog steeds gebruik van de oorspronkelijke accu's.

Ford is ook bezig met de ontwikkeling van een reeks services die het gebruik van elektrische auto's moeten vergemakkelijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rol die het bedrijf de afgelopen twee decennia heeft gespeeld op het gebied van elektrische auto's en bedrijfsauto's.

Ford heeft al met verschillende andere autofabrikanten in Europa een memorandum van overeenstemming gesloten voor het opzetten van een heel snel oplaadnetwerk, dat aanzienlijk sneller moet zijn dan krachtigste oplaadsystemen die momenteel in gebruik zijn. In eerste instantie zijn in Europa 400 oplaadpunten gepland. Het is de bedoeling dat consumenten tegen 2020 toegang hebben tot duizenden krachtige oplaadpunten.

Ford is ook bezig met het testen van draadloze technologie op elektrische bedrijfsauto's in de VS en Europa om het opladen van elektrische auto's net zo gemakkelijk te maken als parkeren. Zo wordt voorkomen dat bestuurders vergeten om de accu's op te laden. Met draadloos opladen wordt het elektrische bereik van woon-werkverkeer op korte afstand verder uitgebreid, zelfs tijdens korte stops. Met behulp van FordPass® kunnen consumenten ook oplaadtijden reserveren.

Ford heeft uitgebreid bestudeerd hoe voormalige en huidige eigenaren van elektrische auto's hun voertuigen gebruiken. Het bedrijf heeft sinds 2005 meer dan 520.000 elektrische auto's verkocht in Noord-Amerika en 560.000 wereldwijd.

Uit onderzoek van Ford onder 33.000 eigenaren van elektrische auto's van Ford die 58 miljoen ritten hebben gemaakt, blijkt het volgende:

88 procent van de dagelijks afgelegde afstand van klanten bedraagt 97 km of minder. 'Plug-in' hybrides worden gemiddeld na 1094 km bijgetankt; er wordt dus weinig getankt.

Klanten willen een zo groot mogelijk elektrisch bereik, maar hun zorgen over de actieradius nemen af naarmate ze vertrouwder raken met de technologie.

80 procent van de klanten met een elektrische auto van Ford laadt de auto één keer per dag op, en 60 procent doet dit 's avonds.

Klanten met een elektrische auto van Ford hebben hun auto's samen 9,4 miljoen keer 's nachts opgeladen.

Uit aanvullend onderzoek van Ford blijkt dat een grote meerderheid van de eigenaren van een elektrische auto van Ford van plan is hun huidige elektrische auto te vervangen door een nieuwe. Gedetailleerde informatie:

92 procent van de klanten met een accuaangedreven elektrische auto zegt opnieuw een accuaangedreven elektrische auto te willen aanschaffen. 87 procent van de klanten met een 'plug-in'-hybride is van plan om opnieuw een 'plug-in'-hybride aan te schaffen ter vervanging van hun huidige auto