Kia Picanto

Kia onthult nieuwe Picanto

4 januari 2017 | Kia presenteert na een reeks schetsen de eerste foto's van de nieuwe, derde generatie Picanto. Hij valt op door zijn frisse en stoere in- en exterieurstyling, is ruimer en comfortabeler dan voorheen en staat in maart 2017 als Europese primeur op de Autosalon van Genève. De nieuwe Picanto komt in het tweede kwartaal van 2017 op de Nederlandse markt.

De nieuwe Kia Picanto is ontworpen in de designstudio's van Kia in Namyang (Zuid-Korea) en Frankfurt (Duitsland). Zowel van binnen als van buiten heeft de Picanto een frisse uitstraling, ook in de extra sportieve GT-Line-uitvoering die op deze foto's te zien is. De wielbasis van de nieuwe Kia Picanto is 15 mm langer dan voorheen en meet nu 2.400 mm. De wielen zijn op de uiterste hoeken van de carrosserie geplaatst, waarmee de vijfdeurs hatchback zelfverzekerder voor de dag komt. Tevens wordt de Picanto leverbaar in elf exterieurkleuren die het design van de auto beter tot uiting laten komen. Het nieuwe interieur valt op door het comfortniveau en de nieuwste veiligheidsvoorzieningen. Via de centraal op het dashboard geplaatste zwevende beeldscherm is het uitgebreide infotainmentsysteem te bedienen. Dankzij het doordachte ontwerp claimt de nieuwe Picanto meer interieur- en laadruimte dan soortgelijke auto's in het A-segment. Ondanks de grotere wielbasis heeft de Picanto nog altijd de karakteristieke compacte buitenmaten. Door de kortere overhangen is de derde generatie met een lengte van 3.595 mm exact even lang als het model dat hij vervangt.