Peugeot maakt prijzen nieuwe 5008 bekend

3 januari 2017 | Peugeot maakt de prijzen van de nieuwe 5008 SUV bekend. De instapprijs bedraagt 32.660 voor de Access. Speciaal voor de zakelijke markt ontwikkelt Peugeot een Blue Lease-uitvoering, deze is leverbaar vanaf 33.330 euro (fiscale waarde).

De 5008 SUV is de nieuwste aanwinst van het merk na de onlangs geïntroduceerde en nu al zeer succesvolle Peugeot 3008 SUV. Er zijn qua uitvoeringen, uitrusting en opties zeker overeenkomsten. Maar er zijn ook zeer herkenbare verschillen zoals oa:

16,5 cm langere wielbasis en 19 cm langere overall lengte.

Drie stoelen voor de achterpassagiers die in lengterichting verschuifbaar en neerklapbaar zijn

Derde zitrij met twee volledig wegklapbare en uitneembare stoelen.

De vanafprijs van de nieuwe Peugeot 5008 SUV wordt gevormd door de Access. Deze is verkrijgbaar vanaf € 32.660,- (consumentenprijs inclusief afleverkosten). Niveau 2 is de Active. Deze is verkrijgbaar vanaf € 34.460,-. Daarboven komt niveau 3: de Allure. Deze is verkrijgbaar vanaf € 35.660,-. De nieuwe 5008 SUV GT-line betreft het sportieve topniveau en is verkrijgbaar vanaf € 37.660,- en de nieuwe 5008 SUV GT met de 2.0 BlueHDi 180 EAT6 Automaat is verkrijgbaar vanaf € 51.950,-.

De verwachting is dat ook er vanuit de zakelijke markt een belangstelling voor de 5008 SUV is. Daarom is er het Blue Lease gamma. Verkrijgbaar vanaf € 33.330,- (fiscale waarde). De Blue Lease Executive is gebaseerd op de Active met als extra uitrusting Peugeot Connect Nav, draadloze telefoonlader en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

De Blue Lease Premium is gebaseerd op de Allure en heeft standaard Peugeot Connect Nav met DAB+, Handsfree kofferklep, Keyless Entry & Start en de draadloze telefoonlader. De Blue Lease GT Line is uiteraard gebaseerd op GT Line met als extra uitrusting Peugeot Connect Nav met DAB+, Handsfree kofferklep, Keyless Entry & Start en draadloze telefoonlader. Op de 5008 SUV heeft deze versie standaard het panoramisch schuif/kanteldak.