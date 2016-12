Audi A3 bestaat 20 jaar

30 december 2016 | Audi viert de 20e verjaardag van de A3. De auto debuteerde op de autotentoonstelling van Frankfurt in 1996. Dat was niet zo maar een introductie: Audi stond hiermee aan de wieg van het segment voor premium compacte auto's. De A3 die Audi in 1996 presenteerde, was gebaseerd op het platform van de Volkswagen Golf IV. Die auto verscheen overigens in 1997.

In eerste instantie was de Audi A3 er als driedeurs hatchback met keus uit drie uitvoeringsvarianten en vier benzine- en dieselmotoren. Het programma werd echter gestaag uitgebreid. In september 1998 werd de A3 leverbaar met vierwielaandrijving (quattro) en in maart 1999 volgde de vijfdeurs A3. In 1999 verscheen ook de sportieve S3 met 154 kW/210 pk sterke 1.8-liter viercilinder turbomotor met vijf kleppen per cilinder.

De eerste twee generaties A3 hadden een tweedelige grille. Toen Audi in 2005 een facelift presenteerde, deed de kenmerkende Singleframe grille zijn intrede. De tweede generatie kenmerkte zich ook door familieuitbreiding: in 2008 verscheen de eerste A3 Cabriolet. De huidige (derde) generatie A3 is er sinds 2012, die een jaar later voor het eerst ook werd uitgebreid met een vierdeurs Limousine.

De Audi RS 3 is het sportieve topmodel van de reeks. De eerste versie uit 2011 beschikte over een 250 kW/340 pk sterke vijfcilindermotor. De vijfcilinder van de RS 3 Sportback uit 2015 was al goed voor 270 kW/367 pk. Eerder dit jaar presenteerde Audi op de Autosalon van Parijs de RS 3 Limousine, de eerste compacte sedan met RS-badge. Dit model heeft de sterkste vijfcilinder motor van dit moment onder de kap: de 2.5 TFSI met 294 kW/400 pk.

De huidige A3 is voor het eerst ook leverbaar met de Audi virtual cockpit, het 12,3 inch grote digitale instrumentenpaneel met verschillende weergavemogelijkheden. De A3 e-tron was de eerste plug-in hybride van Audi. In deze auto werkt een 1.4 TFSI samen met een elektromotor. Het systeemvermogen van 150 kW/204 pk staat garant voor de prestaties. De A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI (81 kW/110 pk) is geschikt voor benzine en aardgas.

Op het gebied van transmissies heeft de A3 eveneens een primeur op zijn naam: de A3 was Audi's eerste volumemodel waarin de snel schakelende S tronic-transmissie met dubbele koppeling werd toegepast. Vandaag-de-dag is deze automaat in vrijwel elke Audi beschikbaar.

Sinds 1996 zijn al meer dan 4 miljoen A3-modellen geproduceerd. Met de huidige ruime keuze aan carrosserievarianten, motoren, transmissies en aandrijflijnen zijn meer dan vijftig A3-versies beschikbaar. De A3, A3 Sportback. A3 Sportback e-tron en A3 Sportback g-tron rollen van de band in Ingolstadt (D), de A3 Limousine en Cabriolet in het Hongaarse Györ. De Audi A3 Sportback en Limousine voor de Chinese markt worden lokaal geproduceerd in Foshan.

In Nederland stonden twee decennia Audi A3 synoniem aan bijna 80.000 verkochte A3's. Opvallend is dat de A3-verkopen met name de afgelopen jaren piekten, waarbij 2015 met 8.540 verkochte exemplaren een absoluut topjaar was voor Audi. Bijzondere aandrijfconcepten als g-tron (aardgas) en e-tron (hybride) maakten de Audi A3 de afgelopen jaren vooral bij zakelijke rijders tot een populair premium alternatief vanwege de aantrekkelijk lage fiscale bijtelling.