Vernieuwde Seat Leon nu te bestellen

30 december 2016 | De prijzen van de vernieuwde Seat Leon 5-deurs en ST zijn bekend en daarmee is hij per direct te bestellen. Het gefacelifte Spaanse succesmodel wordt leverbaar vanaf 21.900 euro. Nieuw naast de bekende uitvoeringen is de Business Intense uitvoering voor de Leon Style en FR. De vernieuwde Seat Leon staat vanaf januari 2017 bij de dealers.

De prijslijst van de Seat Leon voor modeljaar 2017 start bij € 21.900 voor de 1.0 Eco TSI Reference. Standaard levert Seat onder meer airco, een multifunctioneel stuurwiel en 16 inch lichtmetalen velgen. Verder is de Leon voorzien van een vernieuwd interieur. Noviteiten zijn de middenconsole, bekleding, elektronische handrem, hoogwaardige afwerking en de gebruikte materialen.

Nieuw voor de Seat Leon zijn de Business Intense introductie-uitvoeringen op basis van de Leon Style en FR. Beide beschikken over het nieuwe Media System Navi met overzichtelijk en intuïtief 8 inch touchscreen, parkeersensoren voor en achter, DAB+ digitaal audiosysteem, Keyless entry/go, draadloze telefoonlader, High Beam Assist, Lane Assist en meer. De Leon Style Business Intense is leverbaar vanaf € 24.500 met 1.0 EcoTSI motor; de FR Business Intense is er vanaf € 31.800 met 1.8 TSI motor en 132 kW/180 pk. Deze sportieve FR-variant heeft onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen, een met 15 mm verlaagd sportonderstel, SEAT Drive Profile, donkere ruiten achter en een zwarte dakhemel.

De gefacelifte Leon is er in eerste instantie als 5-deurs hatchback en als ST stationwagon (meerprijs ST t.o.v. 5-deurs: € 1.000), de 3-deurs SC volgt iets later. Voor liefhebbers van puur sportief rijden is er de vernieuwde SEAT Leon CUPRA met 221 kW/300 pk. Die krachtbron vormt tevens de top van het motorengamma dat zes benzinemotoren en vier diesels telt, waaronder een nieuwe 1.6 TDI met 85 kW/115 pk. Daarnaast is er een 1.4-liter motor op aardgas (CNG). Voor de overbrenging is er afhankelijk van de krachtbron keuze uit een handgeschakelde 5 of 6-versnellingsbak en een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling. Verder biedt de Leon nieuwe velgdesigns en drie nieuwe carrosseriekleuren: Desire red, Mystery blue en Boheme purple.

Genoemde consumentenadviesprijzen zijn per 1 januari 2017 en inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.