Volvo biedt Skype aan in 90-serie

29 december 2016 | Volvo Car neemt een stap met connectiviteit door het aanbieden van Skype for Business van Microsoft in de Volvo 90-serie. Volvo is de eerste autofabrikant die dit mogelijk maakt. Skype for Business wordt wereldwijd gebruikt door diverse werknemers en -gevers. Het geeft de inzittenden van de Volvo S90, V90 (Cross Country) en XC90 de mogelijkheid hun geplande gesprekken te bekijken, inclusief de gegevens van alle deelnemers. Om deel te nemen hoeft de gebruiker slechts het centrale 9-inch touchscreen aan te raken.

We kennen het allemaal: je zit in de auto en wil deelnemen aan een conference call", stelt Anders Tylman-Mikiewicz, President Consumer Connectivity Services bij Volvo Car. "Je worstelt met je smartphone en laat hem vallen, óf je bent de pincode vergeten op het moment dat de conferencecall begint. Het is niet de beste manier om een belangrijk telefoongesprek te beginnen. Daarbij komt nog eens dat je aandacht niet bij het verkeer is. Met 'Skype for Business' behoren deze ongemakken tot het verleden".

"Skype for Business is een nieuwe stap voorwaarts voor wat betreft de connectiviteit van onze auto's", vervolgt Anders Tylman-Mikiewicz. "In combinatie met autonoom rijden zien we mogelijkheden als deze uiteindelijk leiden tot een toekomst waarin bijvoorbeeld managers minder tijd in hun kantoor hoeven te besteden. Het is het begin van een volledig nieuwe visie op hoe we onze tijd in de auto doorbrengen".

Met de samenwerking met Microsoft bekijkt Volvo ook de mogelijkheden van Cortana. Met deze slimme persoonlijke assistent is een vloeiende spraakherkenning mogelijk. En wanneer het inzicht heeft in het dagelijks leven van inzittenden kan het door hun behoeften te voorspellen hun leven verder vergemakkelijken.