BMW demonstreert HoloActive Touch

29 december 2016 | BMW Group geeft een voorproef van het auto-interieur van de toekomst op de Consumer Electronics Show (CES) 2017 in Las Vegas. Enkele nieuwe concepten en technologieën staan hier vol in de schijnwerpers, met als primeur het BMW HoloActive Touch systeem. Een virtueel touchscreen dat als een innovatieve interface tussen bestuurder en auto fungeert: een vrij zwevend display (geprojecteerd naast het stuurwiel) die reageert op gebaren en opdrachten bevestigt met voelbare feedback.

HoloActive Touch is onderdeel van een zogenaamde "i Inside Future studie", die bezoekers van de CES (5 t/m 8 januari) een impressie geeft van toekomstige mobiliteit waarin autonoom rijdende auto's volledig connected zijn.

HoloActive Touch bundelt de eigenschappen van het Head-Up Display, Gesture Control en touchscreenbediening samen in een unieke gebruikersinterface, die tal van extra voorzieningen biedt. Voor het eerst bij BMW zijn functies te bedienen zonder fysiek contact met materialen, zoals een scherm of knoppen, terwijl de technologie toch de vertrouwde zichtbare en voelbare interactie met het voertuig mogelijk maakt, zoals bij conventionele touchscreens.

HoloActive Touch biedt de gebruiker tevens toegang tot een breed scala aan services van BMW Connected. De naadloze integratie van deze persoonlijke digitale mobiliteitsassistent zou beter uit de verf komen dankzij een intuïtieve interactie.

BMW heeft op de CES een reputatie als het gaat om het presenteren van nieuwe displaytechnologie en bedieningsconcepten. Gesture Control debuteerde op de show van 2015 en is nu al beschikbaar in de nieuwe BMW 7-Serie en 5-Serie. Het AirTouch systeem, zoals gepresenteerd op de CES 2016, ging al weer een stap verder: bij dit systeem kan de gebruiker via met de hand gemaakte gebaren functies activeren op een groot panoramisch display in het dashboard.

HoloActive Touch is de volgende stap in bediening van functies en in de interactie met de auto. Net als bij de Head-Up Display is sprake van projectie via reflectie, maar in dit geval als een vrij zwevend beeld in het interieur en niet als een beeld tegen de voorruit. Het systeem projecteert een flexibel te configureren controlepaneel dat voor de bestuurder zichtbaar is naast het stuurwiel ter hoogte van de middenconsole. Een camera detecteert de handbewegingen van de bestuurder en kan ook vingertipbewegingen registreren. Zodra de vinger virtueel contact maakt met een van de controlevelden merkt de bestuurder aan een voelbare puls dat de gewenste functie is geactiveerd.