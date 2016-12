Skoda maakt prijzen vernieuwde Octavia bekend

28 december 2016 | In maart 2017 komt de vernieuwde Skoda Octavia op de markt. De bestseller van Skoda heeft een aangescherpt uiterlijk, nieuwe assistentie- en infotainmentsystemen en hij biedt het nieuwste op het gebied van connectiviteit. Dat combineert de vernieuwde Octavia met prijzen vanaf 22.790 euro. Zowel de Hatchback als de Combi is nu te bestellen; ook als Business uitvoering.

De nieuwe generatie Octavia heeft een gestroomlijnder uiterlijk. Het front met de markante dubbele koplampen is een echte blikvanger. Ook op technologisch gebied heeft de Octavia stappen vooruit gezet. Hij is leverbaar met geavanceerde infotainmentsystemen met touchscreens tot 9,2 inch.

Ook als het gaat om assistentiesystemen is de vernieuwde Octavia er op vooruit gegaan. Hij is er met Trailer Assist, Front Assist met voorspellende voetgangersbescherming, Dodehoek-herkenning en Rear Traffic Alert. Simply Clever: de instelbare sleutel die de persoonlijke instellingen van verschillende rijders kan opslaan.

De nieuwe Octavia Hatchback en Combi zijn er als Active, Ambition en Style. Direct vanaf de marktintroductie zijn de Ambition- en Style-uitvoeringen er ook in Business-uitvoering. Altijd standaard op deze versies zijn onder meer climate control, navigatie, parkeersensoren, lichtmetalen velgen, Bluetooth telefoonvoorbereiding met draadloos opladen en gordijnairbags voor- en achter. Op de Octavia Style Business is bovendien het nieuwe Columbus navigatiesysteem met 9,2 inch touchscreen standaard.

Om de introductie van de vernieuwde Octavia extra luister bij te zetten, bedraagt de meerprijs van de DSG transmissie op Business uitvoeringen met dieselmotor tijdelijk € 1.290. Bovendien zijn de Business uitvoeringen tijdelijk uit te rusten met de optionele Tech pakketten bestaande uit o.a. luxe stoelbekleding, Sunset (extra donker getinte ramen) en een sportstuurwiel.

De vernieuwde Octavia is leverbaar met diverse TSI-benzinemotoren. De 1.0 TSI Greentech is goed voor 85 kW/115 pk, de 1.4 TSI Greentech voor 110 kW/150 pk. De 1.8 TSI Greentech (132 kW/180 pk) is er exclusief voor de Business-modellen. Alle TSI-motoren zijn leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automatische DSG-transmissie. Een bijzondere propositie binnen de Octavia-range is de 1.4 TSI G-TEC krachtbron. Deze is geschikt voor aardgas/groengas en benzine. Het aanbod van dieselmotoren bestaat uit de 85 kW/115 pk sterke 1.6 TDI en de 2.0 TDI met 110 kW/150 pk. Ook hier is er keuze uit een handgeschakelde zesbak of een DSG-automaat.

De nieuwe Octavia wordt in maart 2017 in Nederland leverbaar, maar is nu al te bestellen bij de dealer. De Octavia 1.0 Greentech Active Hatchback is er vanaf € 22.790 en de Combi vanaf € 23.690. Zakelijke rijders rijden de nieuwe Octavia vanaf € 170 bijtelling per maand op basis van 22% bijtelling in 2017.