Nieuwe Volkswagen e-Golf kost 38.970 euro

28 december 2016 | Volkswagen begint in mei 2017 met de levering van de nieuwe, volledig elektrisch aangedreven e-Golf. De voorverkoop gaat nu van start. De nieuwe e-Golf is krachtiger dan zijn voorganger, heeft een grotere actieradius en een verder uitgebreide standaarduitrusting. Zakelijke rijders profiteren van 4% bijtelling.

Het 35,8 kWh accupakket van de nieuwe e-Golf zorgt voor een actieradius van maximaal 300 km (voorganger: 190 km). De elektromotor levert nu 100 kW/136 pk. Daarmee sprint de e-Golf in minder dan 10 seconden van 0 naar 100 kilometer en bedraagt de topsnelheid 150 km/u. Met de 7,2 kW-lader is het batterijpakket in minder dan 6 uur op te laden. Met een 40 kW snellader laadt de accu in minder dan 1 uur voor 80% op.

Recent heeft Volkswagen de Golf verregaand vernieuwd en daarom krijgt ook de e-Golf al die nieuwe voorzieningen mee. Voorbeelden zijn het gewijzigde design voor het front en de achterzijde, inclusief de nieuw ontworpen full-LED koplampen en achterlichten. Optioneel zijn LED-achterlichten met dynamische knipperlichten leverbaar.

De nieuwe e-Golf is er in één uitvoering met standaard onder meer automatische snelheidsregeling Adaptive Cruise Control met afstandswaarschuwingssysteem Front Assist, City Emergency Braking inclusief voetgangersherkenning en Park Distance Control vóór en achter. Ook het innovatieve 'Discover Pro' infotainmentsysteem met navigatie, 9,2 inch Touchscreen en stem- én gebarenbediening is standaard. Interessante opties zijn het Active Info Display met e-Golf-specifieke power-meter, de File-assistent die semi-autonoom filerijden mogelijk maakt, Emergency Assist en telefoonvoorbereiding waarmee telefoons draadloos zijn te laden. De geluidssimulator creëert een gedempt signaal buiten de auto om voetgangers te attenderen op de naderende e-Golf, wat de voetgangersveiligheid verhoogt.

De vernieuwde e-Golf is leverbaar vanaf 38.970 euro. Hij is per direct te bestellen en leverbaar vanaf mei 2017. Inbegrepen voor dit bedrag zijn een laadpaal en een pas met 10.000 kilometer groene stroom. Net als voor de huidige e-Golf gaat Volkswagen zowel zakelijke als particuliere e-Golf-rijders volledig ontzorgen met een all-in propositie, waarover later meer.

Zakelijke rijders profiteren van slechts 4% bijtelling. Op basis van de fiscale waarde van 37.900 euro is de vernieuwde e-Golf al te rijden voor 52 euro bijtelling per maand. De nieuwe e-Golf arriveert begin mei in Nederland.