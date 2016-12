Volvo S90 nu ook als R-Design

22 december 2016 | De nieuwe Volvo S90 en V90 kennen een zeer goede verkoopstart. Dit zorgt er voor dat Volvo nu al het modeljaar 2018 aanbod kenbaar maakt, inclusief de R-Design uitvoering. Hiermee krijgen de wedan en Estate een extra sportieve aanblik. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer een verlaagd R-Design-sportonderstel en exclusieve lichtmetalen 18-inch vijfspaakswielen van R-Design. Volvo maakt verder bekend dat deze modellen, inclusief de R-Design, in het nieuwe modeljaar ook leverbaar zijn als plug-in hybride T8 Twin Engine.

Sportieve extra's in het interieur attenderen de inzittenden erop dat ze in een bijzondere Volvo rijden. De zitting op de sportstoelen kan worden verlengd voor een nog betere ondersteuning van de bovenbenen. De stoelen zijn bovendien voorzien van speciale nappa- / nubucklederen bekleding van R-Design, een zacht aanvoelende ledersoort die ook de zitplaatsen achterin een sportief-chique uitstraling geven.

Het met donkerkleurig leder beklede stuurwiel met R-Design-logo, de R-Design versnellingspook en de aluminium sportpedalen laten geen misverstand bestaan over het dynamische karakter van de Volvo S90 en V90 R-Design. De zwarte hemelbekleding en vloermatten maken het plaatje compleet.

De sedan en Estate zijn voortaan ook te bestellen als krachtige, maar uiterst efficiënte plug-in hybride. Deze T8 Twin Engine kan meer dan 45 kilometer volledig elektrisch overbruggen en realiseert een gemiddelde CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km (NEDC). Het vermogen en koppel zijn gelijk aan dat van de Volvo XC90 T8 Twin Engine, namelijk 299 kW (407 pk) en 640 Nm. De topsnelheid bedraagt 250 km/uur. Om vanuit stilstand naar 100 km/uur te accelereren, neemt ongeveer 5 seconden in beslag. De technische specificaties zijn nog onder voorbehoud. De definitieve cijfers maakt Volvo komend voorjaar bekend.

De Volvo S90 en V90 T8 Twin Engine zijn standaard voorzien van tal van extra's. Voorbeelden zijn een 12,3-inch instrumentenpaneel, gelamineerd glas, de kristallen Orrefors-pookknop, parkeerverwarming met timer, een subwoofer en Apple CarPlay en Android Auto inclusief een extra USB-aansluiting. Met het intuïtief te bedienen touchscreen schakelt de bestuurder tussen de diverse 'drive modi': Pure, Hybrid, Power, AWD en Individual.

De prijzen van de Volvo S90 R-Design beginnen bij 53.495 euro. De S90 T8 Twin Engine is te bestellen vanaf 69.995 euro. De meerprijs van het R-Design-uitrustingsniveau op de T8 Twin Engine bedraagt 2.500 euro. De prijzen van de V90 R-Design en T8 Twin Engine zijn 30 december bekend. De nieuwe standaarduitrusting van de Volvo S90 is uitgebreid met onder andere LED koplampen. De S90 is per modeljaar 2018 leverbaar vanaf 47.495 euro. De S90 R-Design en T8 Twin Engine zijn per direct te bestellen. De V90 is in deze nieuwe uitvoeringen vanaf eind volgende week te bestellen.