Volkswagen geeft vernieuwde Golf R nog meer vermogen

23 december 2016 | Volkswagen heeft op basis van de recent vernieuwde Golf ook de allersterkste uitvoering onthuld. De nieuwe Golf R en Golf R Variant zijn nu goed voor een vermogen van 228 kW/310 pk en 400 Nm aan koppel. De levering van de nieuwe Golf R en Golf R Variant start in maart 2017; prijzen worden in januari bekend gemaakt.

Het sportieve topmodel, de allersterkste Golf, levert nu 228 kW/310 pk (een toename van 10 pk). Nieuw in de Golf R is de optionele 7-traps DSG-transmissie die de voorgaande 6-traps-versie vervangt. In combinatie met de nieuwe DSG-automaat brengt de Golf R 400 Newtonmeter (+20 Nm) aan trekkracht over op het vierwielaandrijvingsysteem. Daarmee voltooit hij de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 4,6 seconden. De Golf R met handgeschakelde zesversnellingsbak heeft een maximumkoppel van 380 Newtonmeter.

Ook de nieuwe Golf R en Golf R Variant krijgen de innovatieve technologie van de onlangs gepresenteerde vernieuwde Golf. Voorbeelden zijn een compleet nieuwe generatie infotainmentsystemen met onder andere gebarenbediening en een 9,2 inch touchscreen, het Active Info Display (het digitale instrumentarium) en een keur aan nieuwe, geavanceerde rijassistentie- en veiligheidssystemen.