Skoda maakt prijzen Kodiaq bekend

22 december 2016 | Skoda maakt de prijzen van de Kodiaq bekend. De instapprijs bedraagt 28.990 euro, voor de Kodiaq 1.4 TSI. Ruimte is één van de sterke eigenschappen van de Kodiaq, wat zich vertaalt in een ruim opgezet interieur met optioneel plaats voor zeven personen. De bagageruimte is de grootste in deze klasse. Standaard bedraagt de inhoud 720 liter. Dit kan oplopen tot 2.065 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. Vijf motoren, twee TDI's en drie TSI's, vormen bij de introductie het motorenaanbod voor de Kodiaq. Ze hebben een inhoud van 1,4 en 2,0 liter, vermogens lopen uiteen van 92 kW/125 pk tot 140 kW/190 pk.

Als benzine zijn er twee 1.4 TSI-benzinemotoren en een 2.0 TSI beschikbaar. De instapversie genereert 92 kW/125 pk en 200 Nm aan trekkrach voor 28.990 euro. De sterkste 1.4-liter variant noteert 110 kW/150 pk en 250 Newtonmeter en kost 35.430 euro. De meest krachtige benzinemotor, de 2.0 TSI, heeft een vermogen van 132 kW/180 pk en een maximumkoppel van 320 Nm en kost 43.690 euro.

De 2.0 TDI dieselmotor is beschikbaar in twee versies. De eerste levert 110 kW/150 pk en 340 Nm en is leverbaar vanaf 41.150 euro. De topversie is goed voor 140 kW/190 pk en 400 Nm voor de somma van 49.550 euro. De Kodiaq is, afhankelijk van de gekozen motor, beschikbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een 6- of 7-traps DSG-transmissie. Het vierwielaandrijfsysteem met elektronische aansturing is leverbaar op alle motoren met uitzondering van de 1.4 TSI 92 kW.

Wanneer de Skoda Kodiaq in maart 2017 in Nederland arriveert, biedt hij qua uitrusting keuze uit drie voor Skoda bekende uitvoeringen. Traditiegetrouw voert de Active de prijslijst aan, gevolgd door de Ambition en de meest luxueuze uitvoering, de Style. Bovendien zijn er direct vanaf introductie Business-uitvoeringen beschikbaar. Deze beschikken standaard over onder meer lichtmetalen velgen, een navigatiesysteem, parkeersensoren, bluetooth telefoonvoorbereiding met stuurwielbediening en climatronic automatische airconditioning. Prijzen voor de Kodiaq 1.4 TSI 92 kW Ambition Business beginnen bij 33.030 euro.