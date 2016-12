Audi Q8

Audi toont Q8 studiemodel

22 december 2016 | Audi trapt het nieuwe jaar op grootse wijze af. Tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit presenteert het merk in januari 2017 de Audi Q8 conceptauto. Het nagenoeg productierijpe studiemodel combineert de styling van een coupé met de ruimte die zo typerend is voor een SUV, inclusief diens grote flexibiliteit.

Het studiemodel heeft een imposant front. De achthoekige Singleframe grille is aanzienlijk breder dan die van Audi's huidige productiemodellen. Hij is ver naar voren geplaatst en driedimensionaal ontworpen. Veel designelementen van de Q8 conceptauto herinneren aan de Audi Ur-quattro uit de jaren '80. Voorbeelden zijn de extreem vlak aflopende, brede C-stijlen en de forse, gebogen flanken boven de wielen. Deze uitgebalanceerde proporties leggen evenveel nadruk op de voor- als achterwielen; een typische quattro-eigenschap. "Met de Audi Q8 conceptauto hebben we een nieuw vlaggenschip binnen onze Q modelserie gecreëerd", verklaart Marc Lichte, hoofd Design bij Audi. "Een belangrijke eigenschap van deze showauto is het ruime interieur met vier comfortabele stoelen, ondanks de lage daklijn".