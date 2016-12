SEAT vermindert energieverbruik in fabrieken met 20%

22 december 2016 | SEAT heeft de afgelopen vijf jaar de hoeveelheid energie en de waterconsumptie die in het productieproces worden gebruikt met bijna een kwart verminderd (respectievelijk 23,2 en 24,5 procent). Deze besparing is een direct gevolg van SEAT's Ecomotive Factory-strategie. Deze wordt sinds 2011 toegepast en is gericht op een optimaal gebruik van grondstoffen en het efficiënter en duurzamer maken van de productiefaciliteiten van het merk. SEAT ligt perfect op koers om de impact van de productieprocessen op het milieu met 25 procent te verminderen, een doel dat het merk zichzelf heeft gesteld voor 2018.

Procesefficiency en duurzaamheid waren aspecten die ervoor zorgden dat de onderneming een speciale vermelding kreeg bij de uitreiking van de Factory of the Year awards, één van de meest bekende competities voor fabrikanten. Daarbij worden fabrieken in elke bedrijfstak beoordeeld die zich onderscheiden op het gebied van onder meer productiviteit, kwaliteit, innovatie, digitalisering en economische duurzaamheid. Tevens werd gekeken hoe deze fabrieken de afgelopen drie jaar presteerden en hoe ze naar verwachting de komende drie jaar zullen presteren. De SEAT-fabriek in Martorell kreeg één van de vijf speciale vermeldingen toegekend bij deze competitie.

De aspecten die werden beoordeeld, hebben onder meer betrekking op de productie alsmede de logistiek, de werkomstandigheden, leveranciersmanagement en het milieu. De jury had lovende woorden voor de PQT-strategie (Production, Quality, Team), een initiatief dat werd gelanceerd in 2012 met als doel de productiviteit en kwaliteit van SEAT's productieprocessen te verbeteren en in te spelen op toekomstige uitdagingen in de auto-industrie. Als onderdeel van de PQT-strategie heeft SEAT maatregelen geïmplementeerd om het gebruik van energiebronnen te verlagen, de kwaliteitsniveaus te verhogen en de productiviteit te verbeteren. Over de afgelopen vijf jaar heeft SEAT tal van nieuwe duurzaamheidsprojecten gestart op alle afdelingen, waaronder productie, R&D, logistiek en verkoop.

Naast een reductie van het water- en energieverbruik is de hoeveelheid vluchtige organische stoffen met 17,2 procent verlaagd en de hoeveelheid afval met 41,6 procent. De CO2-emissies zijn met 65,2 procent gereduceerd. Door al deze maatregelen nadert SEAT, een jaar eerder dan verwacht, zijn doel om in 2018 de totale milieu-impact van de productieprocessen met een kwart te hebben verlaagd.

De inspanningen van SEAT om de efficiency en duurzaamheid van de productieprocessen te verhogen, komen duidelijk naar voren in de verbeterde productiviteitscijfers. Getuige onder andere indicatoren als de fabricagekosten per auto (die van 2012 tot 2015 werden verlaagd met 10,6 procent) en het aantal geproduceerde auto's per medewerker, dat in de afgelopen vijf jaar met 17,2 procent is gestegen.