Kia kondigt nieuwe Picanto aan

22 december 2016 | Kia onthult een eerste schets van de nieuwe, derde generatie Picanto. Sinds 2004 is deze hatchback in het A-segment een van de bestsellers van Kia.

De nieuwe Kia Picanto valt op door een fris en stoer in- en exterieurdesign. Gebleven zijn de karakteristieke, compacte buitenmaten. Het design onderging echter een grote metamorfose met gewaagdere lijnen, wat resulteert in een krachtiger voorkomen. Het kleurenpalet is kleurrijker dan voorheen.

In het moderne en compleet nieuwe interieur met nieuwe materialen belooft Kia comfort met de laatste technologieën en veiligheidsvoorzieningen. Door een slim ontwerp van het interieur zou de nieuwe Picanto efficiënter zijn dan voorheen.

De volledige onthulling van de nieuwe Picanto vindt begin 2017 plaats.