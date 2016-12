BMW introduceert 530e

19 december 2016 | In maart 2017, enkele weken na de introductie van de nieuwste generatie van de 5-Serie, lanceert BMW ook een plug-inhybridevariant. Deze BMW 530e iPerformance belooft zowel de van BMW bekende rijdynamiek als de mogelijkheid om lokaal emissievrij elektrisch te rijden. Een brandstofverbruik van 1,9 l/100 km is theoretisch mogelijk met een bijbehorende CO2-emissie van 44 g/km. De BMW 530e is vanaf eind januari te bestellen bij de BMW dealers.

De elektromotor van het eDrive-systeem heeft een vermogen van 70 kW (95 pk) en 250 Nm koppel. De viercilinder 2,0-liter verbrandingsmotor biedt 135 kW (184 pk) vermogen en 320 Nm koppel. De gemiddelde CO2-emissie bedraagt 44 g/km. Het systeemvermogen en -koppel liggen op 185 kW (252 pk) en 420 Nm. De elektromotor en de verbrandingsmotor leveren beide hun kracht via een achttraps Steptronic-transmissie aan de achterwielen.

De BMW 530e iPerformance heeft 6,2 seconden nodig voor de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u en hij bereikt een topsnelheid van 235 km/u. In de praktijk bedraagt de actieradius tot 650 kilometer en puur elektrisch is het bereik 50 kilometer bij snelheden tot 140 km/u.

De elektromotor is vóór de transmissie geplaatst, zodat het vermogen ook in volledig elektrische rijmodus via de transmissie naar de achterwielen gaat. Daardoor is een koppelomvormer overbodig, wat grotendeels het extra gewicht van de elektromotor compenseert.

De hogespanningsbatterij is opgebouwd uit lithium-ion-cellen met een capaciteit van 9,2 kWh. Het pakket is ondergebracht onder de achterbank en voorzien van een geïntegreerd koelcircuit. Opladen kan binnen vijf uur aan een standaard stopcontact thuis. Met een BMW i Wallbox (3,7 kWh laadcapaciteit) bedraagt de oplaadtijd slechts drie uur. Door de plaatsing van de batterij onder de achterbank heeft de BMW 530e iPerformance maar liefst 420 liter bagageruimte en een vlakke laadvloer.

Een aantal discrete uiterlijke accenten verwijzen naar de bijzondere aandrijftechniek van de 530e iPerformance. Blauwe lamellen in de niervormige grille, blauwe naafdoppen, de laadaansluiting tussen de wielkast en de A-stijl aan de bestuurderskant, de eDrive-logo's op de C-stijlen en de 530e-badge op de kofferdeksel zijn de opvallendste herkenningspunten van de plug-inhybridevariant. Bij het openen van een portier, verschijnt op de blauw verlichte dorpelpanelen de tekst 'eDrive'. En het interieur weerspiegelt de sportieve elegantie van het exterieur - net zoals bij alle varianten van de sportieve zakensedan. De BMW 530e iPerformance is verder voorzien van een eDrive-knop in de middenconsole en specifiek voor deze modelvariant ontworpen displays in het instrumentenpaneel en in het centrale informatiescherm.

Met de Driving Experience Control-knop is te kiezen uit rijmodi Sport, Comfort en Eco Pro. Met de eDrive-knop is de werking van het hybridesysteem nog preciezer aan de omstandigheden aanpassen via de keuzemogelijkheden Auto eDrive, Max eDrive en Battery Control.

Auto eDrive zorgt ervoor dat de elektro- en verbrandingsmotoren samenwerken, tot een snelheid van 90 km/u. Dit is de standaardinstelling als de auto wordt gestart. In de rijmodus Max eDrive is de BMW 530e iPerformance volledig elektrisch aangedreven. Dan gebruikt het systeem het volle vermogen van de elektromotor en kan de 'elektrische' topsnelheid van 140 km/u worden bereikt. Bij het volledig indrukken van het gaspedaal (kickdown) springt de verbrandingsmotor bij voor een extra dosis power, bijvoorbeeld voor een inhaalmanoeuvre.

Met de Battery Control-modus is handmatig het laadniveau voor de batterij in te stellen op waarden van 30 tot 100% capaciteit. Het batterijmanagement behoudt de ingestelde capaciteit door bijvoorbeeld bij het rijden op de snelweg bij te laden, zodat in de stad zoveel mogelijk elektrisch is te rijden. De elektromotor fungeert dan als generator om te laden, wanneer dat mogelijk is.

Net als in de andere versies van de nieuwe BMW 5-Serie zijn telefoon, navigatie, entertainment en andere functies samengebracht in de optionele 10,25-inch display van hoge resolutie. Bediening van de functies kan via de iDrive Controller, via het touchscreen of via de intelligente Voice Assistant. BMW Gesture Control, dat reageert op vinger- en handbewegingen, is een optionele bedieningsmogelijkheid.

Met het label iPerformance wil BMW aangeven dat kennis van het merk is benut voor alle plug-inhybride BMW modellen. Het gamma, waaraan nu de BMW 530e iPerformance is toegevoegd, omvat ook de 225xe iPerformance, de 330e iPerformance, de X5 40e iPerformance, de 740e/740Le iPerformance en de X1 xDrive 25Le iPerformance, die BMW alleen in China aanbiedt. De nieuwe 530e iPerformance is het zesde model in het iPerformance-gamma en er zullen meer volgen.