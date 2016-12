19 december 2016 | Nissan is 50 jaar in Nederland. De eerste serie Nissans arriveren in 1966 in Nederland: het betreft de Datsun Bluebird en de iets grotere Cedric. Niets in en rond de Zuid-Hollandse bollenschuur waar het merk start, doet vermoeden dat een halve eeuw later zo'n 700.000 Nissans in Nederland zouden zijn verkocht. Het enorme aantal spreekt tot de verbeelding. Daarnaast weet de fabrikant met grote regelmaat de markt op te schudden. Zoals met de Z- en ZX-modellen, met de Maxima met zijn veelvuldig bekroonde V6-motor, met de Micra die als eerste Japanse auto de titel Auto van het Jaar behaalt en met de verrassende tweezitter 100NX.

In de jaren '70 bestaat de term B-segment nog niet, ook niet in Nederland. En toch... de Datsun 410 (Bluebird) is een compacte, praktische en zuinige allrounder. Daarmee is de auto, waarmee het merk zich aandient in Nederland, een voorbeeld van het B-segment. De sympathiek ogende Datsun wordt aangedreven voor een 1.299 cc viercilindermotor in combinatie met een handbediende drieversnellingsbak. De fabriek in het Japanse Oppama bouwt het model als twee- en vierdeurs sedan en als stationwagen. Wereldwijd is de auto een groot succes: in 4 jaar tijd worden 1,3 miljoen stuks gebouwd.

De productie van het model start in 1964 als Bluebird 410. Pininfarina is betrokken bij het ontwerp dat bijdraagt aan de Europese uitstraling. Nissan laat de auto maken om zich tijdens de Olympische Spelen van 1964 (Tokio) te presenteren.

In het najaar van 1967 toont Nissan de opvolger, de Datsun 510, die leverbaar is vanaf 1968. Doel is een lichte, prettig rijdende en iets sportieve auto voor gezinnen te ontwikkelen. De lijnen zijn strak, fris en helder, de klassieke sedanvorm ten spijt. De combinatie van sportief en lichtvoetig rijplezier en praktische gebruiksmogelijkheden zorgen voor grote roem. In de Verenigde Staten doet de auto het goed op het circuit, in Australië verovert de Datsun een rallytitel.

MPV: deze afkorting moet begin jaren tachtig zijn weg nog vinden naar de Dikke Van Dale. Met de Prairie levert Nissan de voorloper van de ruimteauto die in de jaren erna een onstuitbare opmars maakt. Praktisch is de Nissan Prairie zeker. Dat is de danken aan de twee schuifdeuren achter. En de auto heeft geen B-stijl tussen de voor- en achterdeuren. De portieren worden vergrendeld in de vloer en het dak. Hierdoor is de toegang tot het interieur optimaal. De Prairie beleeft zijn debuut in 1981 in Japan en arriveerde een jaar erna in Europa. De auto heeft 5 zitplaatsen en is ook als 7-zitter beschikbaar. De techniek komt grotendeels van de compacte Sunny, de motor wordt geleend van de grotere Stanza (1.5, 1.8, 2.0 liter). Bijzonder detail is dat de Prairie eerst als Datsun geleverd wordt en vanaf 1985 als Nissan door het leven gaat.

De Micra van 1992 (K11) is zijn tijd vooruit. De ronde, sympathieke vormen staan haaks op de dan geldende designtrends. Erkenning krijgt de Micra volop: hij wordt in 1993 uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Het is voor het eerst dat een model van een Japanse fabrikant deze titel verovert. Het concept van de Micra is bedacht door de Nederlandse trendwatcher Lidewij Edelkoort. Ze constateerde dat mensen na de harde jaren tachtig behoefte hadden aan optimisme en vriendelijkheid. Zij vertaalde dat samen met Nissan in vrolijke vormen en kleuren en speelse designdetails zoals de 'keramische' draaiknoppen voor de ventilatie.

Stoere off-roaders, SUV's en all-roaders zijn vanaf de jaren negentig niet meer weg te denken. Met de Terrano II biedt Nissan een mix van een stoere 4x4 en een praktische stationwagen. Dit idee krijgt vleugels met de komst van de eerste QASHQAI, de auto die het concept vervolmaakt en als crossover de wereld verovert. De QASHQAI debuteert in 2006 tijdens de Parijse autoshow - de levering start begin 2007 in Nederland. De Nissan is in de eerste plaats een alternatief voor de ietwat gewone en daardoor ook kleurloze middenklasse vol vijfdeurs hatchbacks en stationwagens. De Nissan crossover is ruimer, heeft meer uitstraling, biedt een lekker hoge zitpositie en rijdt ook nog eens als een gewone personenauto. Niet onbelangrijk: de prijs is vergelijkbaar met die van een middenklasse stationwagen. De QASHQAI - een van de succesvolste Nissans ooit - is bedacht en ontwikkeld in Europa. De Britse fabriek in Sunderland verzorgt de productie. Er zijn meer dan 2,4 miljoen exemplaren gebouwd.

Als eerste fabrikant levert Nissan een 100% elektrische gezinsauto: de LEAF. In Nederland worden in maart 2011 de eerste exemplaren overhandigd aan enkele tientallen rijders. Nissan begeeft zich in 2011 met de elektrische auto op totaal onbekend terrein - de rijders trouwens ook. Laadpalen en de bijbehorende pasjes zijn nog een zeldzaamheid. In de eerste maanden dat de LEAF leverbaar is, zijn er welgeteld 6 snelladers in heel Nederland. Toch wagen bijna driehonderd rijders in het eerste jaar de overstap. Nissan heeft wereldwijd inmiddels 250.000 elektrische auto's verkocht, waarvan ruim 3.000 in Nederland.

Naast Zero Emission-technologie staat autonoom rijden op de agenda. In 2017 is de QASHQAI leverbaar met ProPilot: de auto vindt zelf zijn weg over snelwegen. Binnen enkele jaren wil Nissan auto's produceren die vrijwel helemaal zelfstandig rijden. De Nederlander Maarten Sierhuis geeft leiding aan de ontwikkeling van de zelfrijdende Nissan en Infiniti.