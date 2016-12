Volkswagen kondigt Tiguan Allspace aan

16 december 2016 | Met de Tiguan Allspace presenteert Volkswagen volgend jaar een nieuwe, aantrekkelijke variant van de Tiguan. Deze lange versie van de succesvolle SUV beleeft zijn wereldpremière begin januari tijdens de North American International Auto Show (NAIAS, 8-22 januari 2017). In de zomer van 2017 wordt deze nieuwe modelvariant van de Tiguan, met maximaal zeven zitplaatsen, tegelijkertijd in Noord-Amerika, China en Europa geïntroduceerd.

De Europese versie van de lange Tiguan-uitvoering krijgt de toevoeging 'Allspace' in de modelnaam, in Noord-Amerika en China blijft het eenvoudigweg bij 'Tiguan'. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze extra lange Tiguan een langere wielbasis (+11 cm), wat resulteert in extra ruimte in het interieur en de mogelijkheid voor zeven zitplaatsen.