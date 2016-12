McLaren bouwt 10.000e auto

15 december 2016 | Een feestelijk moment voor McLaren Automotive: de 10.000e sportwagen van McLaren heeft vandaag het McLaren Production Centre in Woking, Engeland, verlaten. Het is een McLaren 570S in de speciale kleur Ceramic Grey uit het 'Defined' kleurenaanbod van McLaren Special Operations. Slechts iets meer dan vijf jaar geleden werd in het Production Centre de eerste McLaren, een 12C, gebouwd. De 10.000e McLaren blijft eigendom van de fabriek en wordt onderdeel van de Heritage Collection.

Sinds de start van de productie in 2011 heeft het merk een enorme vlucht genomen. CEO Mike Flewitt van McLaren Automotive is trots op de mijlpaal die vandaag bereikt werd: "De productie van de 10.000e McLaren is opnieuw een hoogtepunt in de korte geschiedenis van het bedrijf. Al na 42 maanden bouwden we de 5.000e auto en voor de volgende 5.000 auto's hadden we slechts 22 maanden nodig. Het geeft aan hoe waanzinnig snel McLaren Automotive zich ontwikkelt. Een volumegroei die McLaren grotendeels te danken heeft aan de introductie van de Sports Series, de modellenlijn waar ook de 10.000e auto, een 570S, toe behoort."

Begin 2016 werd een tweede productieshift gestart in het McLaren Production Centre om aan de toegenomen vraag te voldoen als gevolg van de introductie van de Sports Series, waartoe de modellen 540C, 570S en 570GT behoren. De capaciteit werd hierdoor verdubbeld van tien naar twintig auto's per dag. Ook was 2016 het jaar waarin voor het derde jaar op rij winst werd gerapporteerd, slechts vijf jaar na de start van de productie. Een ongekende prestatie in de auto-industrie. En ondertussen zet de groei onverminderd door: dit jaar stevent McLaren af op een verdubbeling van het aantal verkochte auto's ten opzichte van 2015, waarin 1.654 McLaren's een nieuwe eigenaar kregen. Dit jaar is de verwachting dat ruim meer dan 3.000 exemplaren zullen worden verkocht. Meer dan 90% van dat aantal is bestemd voor de export en de enorme stijging in aantallen is het gevolg van het opstarten van de productie van de Sports Series en de enorme populariteit van die modelreeks.

Net als het McLaren Technology Centre is het McLaren Production Centre ontworpen door Foster en Partners. De bouw duurde veertien maanden en op 18 juli 2011 verliet de eerste auto, een McLaren 12C, de fabriekspoorten. Nog altijd is het de enige plaats waar McLaren's worden gebouwd, van de eerste 12C en 12C Spider tot de 650S en 675LT in de Super Series. Maar ook alle 375 individueel gebouwde McLaren P1TM supercars komen uit Woking. Op dit moment werken ongeveer 750 mensen in het McLaren Production Centre, terwijl McLaren Automotive in totaal zo'n 1.750 mensen in dienst heeft.

Hoewel het nog even wachten is op de definitieve aantallen over 2016, spreekt McLaren al over recordjaar 2016. Ook in Nederland werden nog nooit zoveel nieuwe McLarens afgeleverd als dit jaar.