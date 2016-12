Renault Megane nu ook met dCi 165 motor

15 december 2016 | De Renault Mégane GT en Mégane GT Estate zijn nu ook te bestellen met de nieuwe ENERGY dCi 165 motor. Deze twin-turbo dieselmotor is standaard gekoppeld aan een zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling. De Megane GT is voorzien van een zogenaamd 4CONTROL-onderstel met vierwielbesturing.

De ENERGY dCi 165 dieselmotor is door Renault Sport onder handen genomen en levert nu 165 pk (121 kW) vermogen. Het maximumkoppel bedraagt 380 Nm bij 1.750 t.p.m. Het eveneens door Renault Sport ontwikkelde wielophanging en het 4CONTROL-onderstel claimt een dynamisch weggedrag op bochtige wegen. Honderd keer per seconde berekent het 4CONTROL-systeem de stuurhoek van de achterwielen en past die aan. Dat belooft extra stabiliteit op hogere snelheid en extra wendbaarheid als de bestuurder langzamer rijdt.

Het verbruik bedraagt volgens de NEDC-cyclus 4,6 l/100 km voor de Mégane GT en 4,7 l/100 km voor de Mégane GT Estate. De Renault Mégane GT en Mégane GT Estate met ENERGY dCi 165 dieselmotor zijn per direct te bestellen en arriveren in het eerste kwartaal van 2017 in Nederland.

Prijzen:

Hatchback: Energy dCi 165 EDC, 36.140 euro

Estate: Energy dCi 165 EDC, 37.140 euro

De genoemde vanafprijs is een adviesprijs en is inclusief kosten, nodig voor aflevering van de auto.