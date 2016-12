Volvo

Volvo en Uber starten proef autonoom rijden

14 december 2016 | Volvo en Uber, een bedrijf dat autodeeltechnologie ontwikkelt, breiden de proef met autonoom rijdende auto's verder uit en starten proef met speciaal aangepaste autonoom rijdende Volvo XC90's in San Francisco, Californië. De proef markeert een nieuwe fase in de steeds hechtere samenwerking van Volvo en Uber. Beide bedrijven sloten in augustus van dit jaar een overeenkomst voor een gezamenlijk project waarin ze een basisauto ontwikkelen die kan worden doorontwikkeld tot een volledig autonoom rijdende auto zonder bestuurder. De prototypes zijn in eerste instantie getest in Pittsburgh, Pennsylvania (VS).