Hyundai levert IONIQ aan Van Gogh Museum

14 december 2016 | Hyundai heeft twee bijzondere auto's aan het Van Gogh Museum in Amsterdam overhandigd. De volledig elektrisch aangedreven IONIQ Electric en de hybrideversie IONIQ Hybrid zijn voor de gelegenheid ontworpen in de geest van Vincent van Gogh's iconische werken Zonnebloemen en Amandelbloesem.

Hyundai en het Van Gogh Museum zijn dit jaar een partnerschap van drie jaar overeengekomen. De samenwerking met het Van Gogh Museum geeft Hyundai de mogelijkheid om de nieuwe hybride en volledig elektrische Hyundai IONIQ nadrukkelijk bij een breed en geïnteresseerd publiek onder de aandacht te brengen. Met de sponsorbijdrage maakt de autofabrikant drie belangrijke vertalingen in het Koreaans mogelijk voor het museum: bezoekersinformatie op de museumwebsite, de museumplattegrond en de multimedia tour.

Directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum over de samenwerking met Hyundai: "We delen een gemeenschappelijke passie voor de werken en het leven van 's werelds beroemdste Nederlandse kunstenaar Van Gogh. Dat vormt een heel stevige basis. Daarbij hecht onze nieuwe partner net als wij groot belang aan duurzaamheid. We zijn erg blij met de twee Hyundai's. Niet alleen omdat deze voertuigen naar de geest van de meesterwerken van Van Gogh zijn ontworpen, maar ook omdat de auto's elektrisch worden aangedreven".

Adriaan Dönszelmann, Zakelijk Directeur van het Van Gogh Museum: "Wij ervaren de groeiende belangstelling van de Koreaanse bezoeker als een groot goed. Dat wij in de eerste driekwart jaar van 2016 al meer dan 30.000 Koreaanse bezoekers hebben mogen ontvangen, terwijl dat in 2014 nog 8.000 Koreaanse bezoekers in totaal waren, is heel bijzonder. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij in samenwerking met Hyundai de Koreaanse bezoeker nu met drie belangrijke vertalingen nog beter kunnen verwelkomen".

De IONIQ vormt een belangrijke mijlpaal in de duurzame strategie van Hyundai, waarbij de focus ligt op het bedenken én maken van nieuwe innovatieve technieken waar iedereen van kan profiteren.