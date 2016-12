Mercedes introduceert nieuwe E-Klasse Coupe

14 december 2016 | Mercedes-Benz introduceert een nieuwe generatie van de E-Klasse Coupe. Het model biedt de intelligentie van de E-Klasse familie met uitgebreide smartphone-integratie, widescreen cockpit en de nieuwste assistentiesystemen, die optioneel onder andere gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk maken. Verder belooft de fabrikant krachtige motoren met lage emissiewaarden en comfortabele onderstellen met selectief dempingssysteem voor een sportieve, dynamische rijbeleving.

Gebaseerd op de technische basis van de sedan, markeert de sportieve, exclusieve Coupé de volgende stap in de evolutie van de Mercedes-Benz designtaal. Een markant front met laaggeplaatste sportgrille en centraal geplaatste ster, een lange motorkap met powerdomes, een naar achteren hellende cockpit en een gespierde achterzijde vertegenwoordigen de voor Mercedes-Benz typische coupéproporties. Vier frameloze zijruiten en het ontbreken van B-stijlen onderstrepen de dynamiek.

Eveneens typisch voor Mercedes-Benz coupés zijn de tweedelige, zeer smalle led-achterlichten waarin, in combinatie met MULTIBEAM LED-koplampen, een begroetingsfunctie zijn wereldpremière viert. Bij het openen van de auto gaan de leds van de achterlichten successievelijk vanuit het midden van het voertuig naar de buitenkant aan. Bij het afsluiten van de auto verloopt deze verlichtingsvolgorde omgekeerd. Beide zijn bovendien voorzien van een op- en aflopende dimfunctie. Deze lichtshow in de achterlichten heeft dezelfde begroetings- en afscheidsfunctie als de bekende begroetingsfunctie van de blauwe lichtstrook in de koplampen. Daarnaast hebben de achterlichten dankzij de kristallook een bijzondere uitstraling, die doet denken aan het gloeien van een straalmotor.

De twee optioneel leverbare hoge-resolutie 12,3 inch displays versmelten achter een gemeenschappelijk glazen scherm tot een widescreen cockpit die lijkt te zweven. Als centraal element in het interieur benadrukken ze het horizontale interieurdesign net als de brede sierlijst die met een dynamische boog in de portieren eindigt. Het combi-instrument in het directe blikveld van de bestuurder bevat virtuele klokken waar de bestuurder relevante informatie in drie verschillende stijlen kan opvragen: 'Classic', 'Sport' en 'Progressive'.

Het instapmodel combineert twee ronde klokken en een 17,8 centimeter combi-kleurendisplay (1.000 x 600 pixels resolutie) met een centrale 21,3 cm display (960 x 540 pixels). De ronde klokken, het combi-instrument en het centrale display zijn ondergebracht in één frame, afgewerkt in hoogglanzende pianolaklook.

De bijzondere bekleding in yachtblauw in combinatie met macchiatobeige verleent de auto een coole, exclusieve aanblik. Speciaal voor de E-Klasse Coupé worden twee nieuwe lichte houten sierdelen in generfd en hoogglans aangeboden. Nauwkeurig aangebrachte siernaden accentueren het stoelontwerp van elke uitrustingslijn. Het bekledingsdessin en kleuraanbod van de AMG Line is uitgesprokener dan ooit. De sportiviteit wordt door sterke kleurcontrasten in zwart-classicrood en zwart-wit gekenmerkt. Het indrukwekkende aanbod lakkleuren is harmonisch op de moderne interieurkleuren afgestemd.

De standaarduitvoering is de AVANTGARDE. Daarnaast is de AMG Line beschikbaar, die van de uitrustingslijn AVANTGARDE afwijkt door onder andere de voor- en achterbumper alsmede dorpelverbreders en grotere velgen in AMG-styling. De diamond pins in de grille zijn verchroomd, de remschijven aan de vooras geperforeerd. Het interieur is voorzien van stoelen in hoogwaardig lederlook ARTICO/DINAMICA zwart met contrastsiernaden in grijs, het zitcomfortpakket en een AMG-sportstuur in leder. Aanvullende mogelijkheden voor individualisering voor beide uitrustingsvarianten zijn er in de vorm van het nightpakket met vele in hoogglanzend zwart uitgevoerde designdetails en donkergetinte zijruiten.

Met een lengte van 4.826 mm, een breedte van 1.860 mm en een hoogte van 1.430 mm overtreft de nieuwe E-Klasse Coupé zijn voorganger duidelijk in lengte, breedte en hoogte. De grotere spoorbreedte voor met 1.605 (+67 mm) en achter met 1.609 (+68 mm) verbetert vooral de rijdynamiek. De beduidend grotere afmetingen komt de inzittenden in de vorm van extra binnenruimte ten goede. Zij profiteren vooral van effectieve beenruimte achter, schouderruimte voor en achter en hoofdruimte achter.

De benzine- en dieselmotoren zijn allemaal uitgerust met ECO start-stopsysteem en valle binnen de Euro 6-emissienorm. Onder de beschikbare varianten valt een nieuw ontwikkelde viercilinder dieselmotor. Bij de introductie staan aanvankelijk één diesel- en drie benzinemotoren met vermogens van 135 kW (184 pk) tot 245 kW (333 pk) ter beschikking. Aanvullende motorvarianten en 4MATIC-varianten volgen later.

De volledig aluminium viercilinder dieselmotor uit de nieuwe motorenfamilie van Mercedes-Benz is op het bereiken van het toekomstige grenswaarden van de RDE-normering gericht en opent gelijktijdig nieuwe efficiëntiedimensies. Met ongeveer 2,0 liter cilinderinhoud levert de nieuwe zelfontbrander 143 kW (194 pk) en verbruikt in de E 220 d volgens het gecombineerde NEDC-verbruik 4,0 l/100 km. Dat vertaalt zich in een CO2-uitstoot van 109 g/km. Daarnaast onderscheidt turbo met eentraps oplading en variabele turbinegeometrie zich door een stille loop. De door Mercedes-Benz ontwikkelde NANOSLIDE-coating vermindert de wrijving tussen de cilinderwand en de stalen zuigers.

Alle modellen beschikken standaard over 9G-TRONIC negentraps automatische transmissie, die snelle schakelmomenten met lage motortoerentallen toelaat. Dat heeft vooral een positief effect op de efficiëntie en het geluidsniveau.

De Coupé wordt standaard geleverd met DIRECT CONTROL-onderstel. Voor een sportieve aanblik is het onderstel 15 millimeter verlaagd ten opzichte van de Limousine en is door een amplitude-afhankelijk dempingssysteem comfortabel afgesteld. Optioneel is het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel met verstelbare demping leverbaar. Ook dit onderstel is verlaagd. Met een schakelaar op de middenconsole voor het standaard DYNAMIC SELECT-systeem kan de bestuurder bij dit onderstel de dempingseigenschappen veranderen. De instelmogelijkheden bieden een brede spreiding tussen de drie standen 'Comfort', 'Sport' en 'Sport +'.

Als alternatief kan de E-Klasse Coupé geleverd worden met een meerkamer-luchtveringssysteem inclusief integrale rol/duik/stijgstabilisering. Voordelen van dit systeem: drie kamers van verschillende grootten in de veerpoten van de achteras en twee in de veerpoten van de vooras maken het mogelijk om de hardheid van het onderstel in drie standen te regelen. Het meerkamer-luchtveringssysteem wordt aangevuld met continue, elektronisch geregelde adaptief verstelbare demping. Dit systeem past de demping van elk afzonderlijk wiel volledig automatisch aan de rijsituatie en wegconditie aan - zoals bij uitwijkmanoeuvres en op slecht wegdek. Daarmee biedt het systeem een goed afrol- en rijcomfort en uitstekende rijdynamiek.

Het systeem DYNAMIC SELECT biedt echter niet alleen de mogelijkheid om in combinatie met DYNAMIC BODY CONTROL en AIR BODY CONTROL de onderstelkarakteristiek te kiezen, maar laat het ook toe om andere voertuiginstellingen te beïnvloeden, zoals de gaskleprespons, het ECO start-stopsysteem, de schakelmomenten van de automatische transmissie en meer. Afhankelijk van de uitrusting, stelt DYNAMIC SELECT de rijprogramma's 'Comfort', 'ECO', 'Sport', 'Sport +' en 'Individual' beschikbaar. Met de instelling 'Individual' kan de bestuurder het gewenste rijprogramma zelf configureren.

Als lid van de huidige E-Klasse-familie biedt de nieuwe Coupé beduidend meer intelligentie dan zijn voorganger. Aan boord bevinden zich alle voorzieningen van de E-Klasse. Standaard is de actieve remassistent. Deze kan de bestuurder waarschuwen voor een dreigende botsing, hem bij een noodstop optimaal ondersteunen en indien nodig automatisch afremmen. Naast langzaam rijdende, afremmende of stilstaande auto's, herkent het systeem ook overstekende voetgangers vóór de auto.

Andere kenmerken zijn bijvoorbeeld de DRIVE PILOT: met dit systeem maakt Mercedes-Benz de volgende stap op weg naar autonoom rijden. Het systeem kan op alle soorten wegen niet alleen automatisch de juiste afstand tot voorliggers aanhouden, maar deze ook tot snelheden van 210 km/h volgen.

Eveneens nieuw is de Remote Park Pilot: dit systeem maakt het voor het eerst mogelijk de auto van buitenaf via een smartphone-app in en uit garages en parkeervakken te manoeuvreren, waardoor zelfs op zeer krappe parkeerplaatsen comfortabel kan worden in- en uitgeparkeerd.

Als exclusieve en sportieve Coupé kan het jongste lid van de E-Klasse familie terugkijken op een bijna vijftigjarige geschiedenis. Mercedes-Benz presenteerde zijn eerste voorganger in 1968 (die toen bekend stond als 'Strich-Acht' Coupé - W 114). Andere modelseries volgden; enige tijd ook onder de naam CLK.