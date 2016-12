Ford

Ford opent weerfabriek

14 december 2016 | Ford's nieuwe "weerfabriek" stelt technici in staat om de toekomstige voertuigen te testen in de meest veeleisende omstandigheden uit de hele wereld. Hoogtes die hoger zijn dan de Mont Blanc, windsnelheden tot 250 km/h, sneeuw, zonlicht en regen zijn slechts enkele situaties die zullen worden gesimuleerd in het testcentrum van Ford.