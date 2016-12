Nederland bij eerste landen verkoopstart Opel Ampera-e

14 december 2016 | In Noorwegen start vandaag de verkoop van de elektrisch aangedreven Opel Ampera-e. De eerste exemplaren verschijnen vanaf komende lente op de Noorse wegen. Nederland volgt kort daarna, als een van de 'volwassen' EV-landen in Europa.

In de eerste maanden na de productiestart is de nieuwe Opel Ampera-e in beperkte oplage beschikbaar. Daarom heeft Opel een gespreide en uitgekiende marktlancering voorbereid in Europa. Opel focust zich in eerste instantie op Europese landen met een goede laadinfrastructuur en stimulerend beleid ten aanzien van elektrische auto's, waaronder Nederland. In Nederland profiteren zakelijke berijders van volledig elektrisch aangedreven auto's vanaf 1 januari 2017 van een geringe bijtelling van 4% voor het privégebruik van de auto. Daarnaast is geen wegenbelasting en BPM verschuldigd. Deze voordelen zullen naar verwachting een flinke vraag naar de Ampera-e opleveren.

De keuze om de Ampera-e eerst in Noorwegen te lanceren, is simpel: het is het meest ontwikkelde EV-land in Europa. Noorwegen heeft het hoogste marktaandeel volledig elektrische auto's ter wereld: 22% in 2015 en in sommige delen van het land zelfs ruim 30%. Dankzij de vele (fiscale) voordelen rijden al 100.000 elektrische auto's op de Noorse wegen. Eigenaren betalen bijvoorbeeld geen BTW bij aankoop en lease en een extra lage premie voor wegenbelasting; zij mogen bovendien overal gratis parkeren, gratis gebruikmaken van tolwegen, gratis met de veerpond en legaal rijden op busbanen.

"We wisten direct dat de beschikbaarheid van de Ampera-e gelimiteerd zou zijn door de langzame productieopbouw in de Orion-fabriek in Michigan", zegt Peter Christian Küspert, Opel Group Vice President Sales & Aftersales. "We hebben daarom besloten om de auto eerst te leveren in landen die al goed zijn voorbereid op het grootschalige gebruik van elektrische auto's. Na Noorwegen volgen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. We zijn hier echter flexibel in en kunnen landen toevoegen of de volgorde van introductie veranderen als EV-regels in een land bijvoorbeeld veranderen. Tegen 2018 willen we op volle sterkte produceren en de Ampera-e aanbieden in de meeste Europese landen. Noorwegen is het enige land waar de Ampera-e bij alle dealers komt te staan. In alle andere landen wordt hij via geselecteerde e-agents vanuit het Opel-dealernetwerk verkocht."

De elektrische Opel Ampera-e is een nieuwe stap op de EV-markt. Volgens de New European Driving Cycle (NEDC) biedt hij op één acculading een actieradius van ruim 500 km. Dat is ten minste 100 km meer dan de meest naaste concurrentie. De actieradius volgens de zogeheten WLTP-test (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) is geschat op ruim 380 kilometer. Uiteraard hangt dit af van het rijgedrag en externe factoren zoals het weer en de route. Bij een 50 kW DC snellaadstation kunnen rijders in dertig minuten ongeveer 150 kilometer rijbereik 'bijtanken'.

De Nederlandse prijs voor de Opel Ampera-e wordt later bekend gemaakt.