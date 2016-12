Audi

Audi-dealers krijgen neuwe Car Configurator

13 december 2016 | Audi tilt de Car Configurator naar een hoger plan. Klanten die vanachter de computer hun eigen Audi hebben samengesteld, kunnen deze bij de dealer op een groot scherm bekijken. De auto is vanuit elke hoek te zien in verschillende achtergronden zoals een showroom, in de stad, in de bergen of zelfs op de maan. De configuraties zijn ook rijdend te bekijken, zodat de klant een goede impressie krijgt van zijn nieuwe auto. De eerste vier Nederlandse Audi-dealers hebben de showroomconfigurator inmiddels in gebruik.