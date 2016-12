Adaptive Cruise Control voor Opel Astra

13 december 2016 | De nieuwe Opel Astra hatchback en Astra Sports Tourer met zestraps automaat zijn voortaan ook leverbaar met de nieuwste Adaptive Cruise Control-technologie (ACC). Het nieuwe systeem maakt gebruik van zowel radar- als cameratechnologie. Anders dan een conventionele cruise control, houdt ACC de afstand tot de voorligger constant. Dit levert minder stress en meer comfort op voor de bestuurder. Het systeem past de snelheid van de auto automatisch aan het tempo van de voorligger aan, en behoudt de gekozen volgafstand. Zo is bij elke snelheid sprake van voldoende veiligheidsmarge.

ACC reduceert het tempo van de auto automatisch, zo nodig met een remingreep, als de voorligger snelheid mindert. Als de voorligger het tempo weer opvoert, wordt automatisch de snelheid weer verhoogd. Op een aflopende weg remt ACC de auto indien nodig af om de gekozen snelheid te handhaven. ACC gedraagt zich verder als een conventionele cruise control, wanneer er geen voertuig voor de auto rijdt.

De nieuwste generatie Adaptive Cruise Control van Opel maakt niet alleen gebruik van een radar, zoals conventionele systemen, maar ook van de Opel Eye camera aan de voorzijde van de auto, om voorliggers te detecteren. Het systeem is actief bij snelheden tussen 30 en 180 km/u en kan de auto zelfs helemaal tot stilstand brengen om zo de bestuurder te ontlasten, bijvoorbeeld in files. Wanneer de auto volledig is gestopt, kan het systeem de auto binnen drie seconden automatisch weer laten rijden. Duurt het oponthoud langer dan drie seconden, dan is een druk op de 'SET-/RES+'-knop of een tik op het gaspedaal voldoende om de auto weer te laten rijden. Als de voorligger wegrijdt en de bestuurder reageert niet, dan geeft ACC een optisch én akoestisch signaal om de bestuurder te waarschuwen. Na het wegrijden volgt het systeem opnieuw de voorligger, tot de gekozen snelheid weer is bereikt.

De bestuurder stuurt de functie aan met knoppen op het stuurwiel. Er is keuze uit drie volgafstanden: dichtbij, normaal en ver. Met de 'SET-/RES+'-knop kiest de bestuurder de gewenste snelheid. Iconen in het instrumentencluster informeren de bestuurder over de gekozen snelheid, volgafstand en wanneer de radar of Opel Eye camera een voorligger detecteert. Adaptive Cruise Control op de Opel Astra vijfdeurs hatchback en Astra Sports Tourer is optioneel leverbaar voor de volgende motoren:

1.4 Turbo Start/Stop automaat 110 kW (150 pk)

1.6 Turbo Start/Stop automaat 147 kW (200 pk)

1.6 CDTI automaat 100 kW (136 pk)

Adaptive Cruise Control en andere rijhulpsystemen van de Astra spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van toekomstige, intelligente auto's die autonoom rijden. Lane Keep Assist waarschuwt met subtiele, actieve tegendruk op het stuurwiel als bestuurder onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten zonder richting aan te geven.

Automated Emergency Braking, Integrated Brake Assist, Forward Collision Alert en Following Distance Indication helpen dreigende frontale botsingen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Een serie van rode LED-lampjes signaleren in de voorruit in het zicht van de bestuurder als de Astra een voorligger te snel nadert en een aanrijding dreigt. De Opel Eye camera van de Astra, geïnstalleerd bovenaan achter de voorruit, verzamelt de gegevens van deze systemen.